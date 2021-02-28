Кейт Міддлтон підкорила елегантним образом у жакеті кольору хакі: фото

Кейт Міддлтон та принц Вільям поспілкувались із людьми, які готуються отримати вакцину від коронавірусу. На новій відеозустрічі герцогиня Кембриджська продемонструвала елегантний образ.

Герцоги Кембриджські продовжують спілкуватися з британським суспільством та інформувати про вакцину від коронавірусу. Днями подружжя зустрілось із Шивалі та Фіоною, які готуються вакцинуватися.

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Образ Кейт Міддлтон

Дружина принца Вільяма на відеозустрічі продемонструвала бездоганний look. Кейт Міддлтон постала у білій блузці з декольте й комірцем та чорних штанах. Зверху вона накинула жакет кольору хакі, що додав аутфіту елегантності.

Зазначимо, що королівське подружжя приміряло парні образи, адже принц Вільям одягнув штани кольору хакі, що чудово пасували до жакету Кетрін.

Кейт Міддлтон прикрасила вуха лаконічними сережками-кільцями з камінцями. Довге волосся вона розпустила та вирівняла. Вишуканий вигляд герцогині завершив її макіяж. Дружина принца нафарбувала очі коричневими тінями та підкреслила губи нюдовою помадою.

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Попередні образи герцогині Кембриджської

Під час зустрічі з жінками Кейт Міддлтон вразила ніжним образом у білій блузці.

Також принц Вільям з дружиною спілкувалися з медсестрами. Кетрін підкорила вдалим образом у синьому жакеті.