"Її стилісти забули про інтернет": як розкішна зелена сукня Кейт Міддлтон стала мемом
Джерело:Independent
Днями принц і принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022. Кейт Міддлтон одягнула зелену сукню й мала розкішний вигляд, але стала темою для жартів в інтернеті.
3 грудня Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали до Бостона та стали гостями церемонії нагородження кліматичною премією The Earthshot Prize 2022. Це подія, що стосується проблем екології, тож принц і принцеса Уельські вийшли не на червону, а зелену доріжку.
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З такої нагоди принцеса Кетрін одягнула салатову сукню від бренду Sabina Maxi. Як писали у пресі, це вбрання вона взяла напрокат. Розкішний образ Кейт Міддлтон викликав у мережі не тільки захват, але й жарти.
Кейт Міддлтон з принцом Вільямом / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон одягнула зелену сукню і викликала хвилю мемів
- "Цей вибір просто показує, що її стиліст не розуміється на інтернеті";
- "Думаю, що вона має чудовий вигляд, і мені подобається контекст, що стоїть за сукнею та всім зовнішнім виглядом… Але це колір саме того відтінку, щоб в інтернеті могли відбуватись такі речі";
- "Кейт одягнула зелену сукню, тож інтернет мав насичений день";
- "Боже мій, вона в зеленій сукні, схожій на хромакей – невже її стилісти забули про інтернет? Передбачаю ту кількість візуальних ефектів, які збираються наклеїти на неї".
Цікаво, що схожий інцидент вже ставався з покійною Єлизаветою II кілька років тому – одного разу вона також одягнула зелене пальто та капелюшок, тому також була темою для обговорень та мемів у мережі.
Як сукня Кейт стала мемом / Фото з твітера
Додамо, Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали до США вперше за 8 років. За три дні їхнього візиту Кетрін змінила близько 7 образів: від ділових костюмів до вишуканих суконь. У яку вартість принцесі обійшлося вбрання – дізнавайтесь