"Її стилісти забули про інтернет": як розкішна зелена сукня Кейт Міддлтон стала мемом

Днями принц і принцеса Уельські відвідали церемонію вручення премії The Earthshot Prize 2022. Кейт Міддлтон одягнула зелену сукню й мала розкішний вигляд, але стала темою для жартів в інтернеті.

3 грудня Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали до Бостона та стали гостями церемонії нагородження кліматичною премією The Earthshot Prize 2022. Це подія, що стосується проблем екології, тож принц і принцеса Уельські вийшли не на червону, а зелену доріжку.

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З такої нагоди принцеса Кетрін одягнула салатову сукню від бренду Sabina Maxi. Як писали у пресі, це вбрання вона взяла напрокат. Розкішний образ Кейт Міддлтон викликав у мережі не тільки захват, але й жарти.



Кейт Міддлтон з принцом Вільямом / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Кейт Міддлтон одягнула зелену сукню і викликала хвилю мемів

Річ у тім, що колір сукні принцеси Уельської дуже схожий до хромакею, який використовують для знімань фільмів та серіалів. Тому її вбрання стало предметом "творчості" й мемів користувачів мережі – вони накладали на сукню Кетрін буквально будь-що. Як фото королівської сім'ї чи зірок, так і кумедні відео.

"Цей вибір просто показує, що її стиліст не розуміється на інтернеті";

"Думаю, що вона має чудовий вигляд, і мені подобається контекст, що стоїть за сукнею та всім зовнішнім виглядом… Але це колір саме того відтінку, щоб в інтернеті могли відбуватись такі речі";

"Кейт одягнула зелену сукню, тож інтернет мав насичений день";

"Боже мій, вона в зеленій сукні, схожій на хромакей – невже її стилісти забули про інтернет? Передбачаю ту кількість візуальних ефектів, які збираються наклеїти на неї".

Цікаво, що схожий інцидент вже ставався з покійною Єлизаветою II кілька років тому – одного разу вона також одягнула зелене пальто та капелюшок, тому також була темою для обговорень та мемів у мережі.

Як сукня Кейт стала мемом / Фото з твітера

, Кейт Міддлтон і принц Вільям приїхали до США вперше за 8 років. За три дні їхнього візиту Кетрін змінила близько 7 образів: від ділових костюмів до вишуканих суконь. У яку вартість принцесі обійшлося вбрання – дізнавайтесь

у нашому матеріалі.