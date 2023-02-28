Спідниця Zara та довге біле пальто: Кейт Міддлтон зачарувала образом під час нового виходу

Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Уельс напередодні Дня Святого Давида. Для публічного виходу принцеса Уельська обрала неймовірно гарне біле пальто, під який одягнула білий гольф та спідницю від Zara.

Королівська пара провела виїзний день в Уельс. Зокрема, принц та принцеса відвідали там реабілітаційний центр, де вони поговорили з персоналом та пацієнтами, які борються з наслідками наркотичної та алкогольної залежності.

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У рамках свого візиту Вільям і Кейт оголосили, що співпрацюватимуть з реабілітаційним центром, щоб створити там кілька терапевтичних ділянок та сад. Принцеса також допомогла посадити насіння для майбутнього саду.



Принцеса Кейт Міддлтон допомогла садити насіння / Фото Daily Mirror

Їх також зустрів собака-терапевт, який допомагає пацієнтам. Побачивши пса, Вільям сказав, що в нього великі вуха, а Кейт припустила, що собака там дуже популярна.



Кейт Міддлтон та принц Вільям у реабілітаційному центрі / Фото Daily Mirror

Для виходу принцеса Уельська обрала довгу чорно-білу спідницю від бренду Zara за 20 фунтів стерлінгів (близько 900 гривень). Кейт поєднала її з кремовим джемпером та довгий білим пальто, ймовірно від Alexander McQueen, а також чорними чоботами.

Водночас принц Вільям одягнув класичний костюм з довгим темно-синім пальто.

Після цього пара також відвідала центр відпочинку та фітнесу в Аберавоні. В Instagram-Stories пара показала, як вони каталися на велосипедах-тренажерах. Попри те, що Кейт Міддлтон була у спідниці, вони теж долучилася та покрутила педалі.



Кейт Міддлтон спробувала велотренажер / Фото з інстаграму принца і принцеси

Також принц та принцеса Уельські мають зустрітися з валлійськими спортсменами та відвідати штаб-квартиру благодійної організації Wales Air Ambulance у Лланеллі.

Нагадаємо, що принц Вільям отримав титул принца Уельського від свого батька, короля Чарльза після того, як він зійшов на престол. Це, своєю чергою, зробило Кейт принцесою Уельською. Після зміни титулу пара заявила, що хоче "поглибити довіру та повагу" до жителів Уельсу.

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