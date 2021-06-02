Дядько Кейт Міддлтон заявив, що тільки вона може помирити принців Гаррі та Вільяма

Брат мами Кейт Міддлтон Гері Голдсміт у новому інтерв'ю висловив свою думку про конфлікти у британській монаршій сім'ї. Він вважає, що саме герцогиня зможе стати миротворцем у родині.

Члени британської монаршої родини, зокрема принц Гаррі та принц Вільям з батьком так і не помирилися. Дядько Кейт Міддлтон у новому інтерв'ю заявив, що його племінниця робить усе для того, щоб конфлікт припинився.

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Дядько Кейт Міддлтон про конфлікт у сім'ї

Гері Голдсміт переконаний, що Кейт Міддлтон – "чудовий медіатор і блискучий миротворець". Натомість принцові Гаррі він порадив "взяти себе в руки" і "припинити потурати своїм примхам", щоб остаточно не зруйнувати стосунки між ним та сім'єю.

Дядько герцогині Кембриджської наголосив, що вся родина була вражена через заяви принца Гаррі та Меган Маркл про расизм та погане ставлення.

Якщо хтось і може принести мир королівській сім'ї, то це Кейт. Кейт – чудова суддя і миротворець. Все в ній говорить про те, що вона хоче дружби й намагається зробити все, що в її силах, – підкреслив Голдсміт.

Гері додав, що спостерігав за тим, як спілкувалися принци Гаррі, Вільям та Чарльз на похороні герцога Единбурзького та поза ним. Він вважає, що саме Кетрін намагалась налагодити їхні стосунки. На думку дядька Міддлтон, вона намагається зробити все для того, щоб відносини були такими, як раніше.

Конфлікт між членами королівської сім'ї