У сукні кольору слонової кістки: розкішний образ Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III
Принц і принцеса Уельські долучилися до офіційної частини коронації Чарльза III. Для історичного дня Кейт Міддлтон обрала сукню кольору слонової кістки від Alexander McQueen.
Дружина принца Вільяма завжди виглядає бездоганно. Вона вміє підбирати одяг, який вдало підкреслює всі принади її витонченої фігури. Кетрін приголомшила своїм образом і на коронації Чарльза III, зазначає 24 Канал.
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Вишуканий look Кейт Міддлтон на коронації Чарльза III
Принцеса Уельська з'явилася у Вестмінстерському абатстві у сукні кольору слонової кістки від Alexander McQueen. Вбрання було з шовкового крепу з вишитими трояндами, нарцисом і трилисником. Образ підготував улюблений дизайнер принцеси.
Поверх сукні Кетрін одягнула мантію, але порушила багатовікову традицію та відмовилася від тіари. Замість цієї прикраси обрала головний убір Jess Collett x Alexander McQueen зі срібними пелюстками.
Образ дружини принца Вільяма доповнили перлинні та діамантові сережки, які колись належали принцесі Діані, а також намисто королеви Єлизавети II, виготовлене у 1950 році на прохання короля Георга VI для його дочки. Як завжди, в Кейт була бездоганна зачіска та макіяж.
Кейт Міддлтон і принц Вільям на коронації / Фото Sky News
Кейт Міддлтон на коронації / Фото Sky News
Попередні виходи принцеси Уельської
- Перед коронацією принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали паб у кварталі Сохо неподалік Букінгемського палацу. У заклад, який готується до напливу гостей, вони доїхали на метро. Для цього виходу Кетрін обрала довге червоне пальто від Eponine London.
- Перед цим Кейт Міддлтон відвідала організацію The Baby Bank у Віндзорі, де допомогла волонтерам. Вона продемонструвала світлий та елегантний образ – одягнула молочну кофтинку, двобортний блейзер від Reiss та чорні прямі штани від LK Bennett.
- На прийомі у Букінгемському палаці, який відбувся 5 травня, Кетрін була в розкішній синій сукні.