У бежевій сукні: Кейт Міддлтон зачарувала елегантністю під час нового виходу – ніжні фото

Принцеса Уельська вкотре зачарувала ніжністю під час робочого виходу. Кейт Міддлтон відвідала Університет Лідса, де поспілкувалася зі студентами.

В одному з найбільших університетів Великої Британії Кетрін познайомилася з іноваційною програмою Childhood Studies, яка зосереджена на ранньому розвитку дитини. З допомогою цієї програми студенти досліджують, яку роль відіграють наші перші 5 років у тому, щоб ми стали тим, ким є.

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На сторінці університету розповіли, що принцеса приєдналася до студентів програми вивчення дитинства, відвідала лекцію в будівлі Естер Сімпсон, а потім поговорила з директором програми та студентами останніх курсів про нещодавно розпочату кампанію Shaping Us.

Shaping Us – це нова довгострокова кампанія Королівського центру раннього дитинства, мета якої – підвищити розуміння громадськістю вирішальної важливості перших п'яти років життя дитини.

Ніжний look Кейт Міддлтон

Для робочої зустрічі принцеса обрала ніжний аутфіт. На світлинах Кетрін зображена у в'язаній сукні ніжно-бежевій сукні. Витончену талію Міддлтон підкреслив широкий пояс в тон вбрання. Довге розкішне волосся вона вклала у локони, на обличчі зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах, які виділила темними тінями. Серед прикрас образ довершили лаконічні золоті сережки.

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30 січня Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідали Центр раннього дитинства Королівського фонду. Для виходу в Лондоні принцеса Уельська обрала яскраво-червоний костюм від улюбленого Alexander McQueen і привернула увагу фешн-спільноти.