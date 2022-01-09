Кейт Міддлтон – 40: королівська сім'я ділиться зворушливими кадрами з нагоди дня народження
Джерело:інстаграм королівської сім'ї
Герцогиня Кембриджська 9 січня святкує день народження. З нагоди свята члени королівської родини вітають її в мережі та публікують миловидні фото з Кейт Міддлтон.
Члени королівської родини засипають дружину принца Вільяма привітаннями з днем народження. 9 січня їй виповнилося 40 років.
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Королівська сім'я вітає Кейт Міддлтон з 40-річчям
З нагоди дня народження герцогині Єлизавета II, а також принц Чарльз і герцогиня Камілла, опублікували зворушливі спільні фото.
Кадри з Кейт Міддлтон створенні на публічних заходах – на Trooping of the Colour у 2016 році, на показі мод у Лестері у 2012 та під час першого спільного виходу герцогині з королевою у 2012 році.
Бажаємо герцогині Кембриджській щасливого дня народження,
– написали на офіційних сторінках.
Додамо, з нагоди дня народження Кейт Міддлтон опублікувала 3 нових портретних фото. Дружина принца Вільяма віддала честь Єлизаветі II та принцесі Діані, одягнувши для кадрів їхні коштовні аксесуари.
Кейт Міддлтон та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон з чоловіком і дітьми та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон, герцогиня Камілла та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон і принц Чарльз / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Кейт Міддлтон, герцогиня Камілла та Єлизавета II / Фото з інстаграму королівської сім'ї