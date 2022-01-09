Члены королевской семьи засыпают супругу принца Уильяма поздравлениями с днем рождения. 9 января ей исполнилось 40 лет.

Не пропустите День рождения Кейт Миддлтон: почему герцогиня будет лишена почестей на 40-летие

Королевская семья поздравляет Кейт Миддлтон с 40-летием

По случаю дня рождения герцогини Елизавета II, а также принц Чарльз и герцогиня Камилла, опубликовали трогательные совместные фото.

Кадры с Кейт Миддлтон сделаны на публичных мероприятиях – на Trooping of the Colour в 2016 году, на показе мод в Лестере в 2012 и во время первого совместного выхода герцогини с королевой в 2012 году.

Желаем герцогине Кембриджской счастливого дня рождения,

– написали на официальных страницах.

Добавим, по случаю дня рождения Кейт Миддлтон опубликовала 3 новых портретных фото. Жена принца Уильяма отдала честь Елизавете II и принцессе Диане, надев для кадров их драгоценные аксессуары.

Кейт Миддлтон и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон с мужем и детьми и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон, герцогиня Камилла и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон и принц Чарльз / Фото из инстаграма королевской семьи

Кейт Миддлтон, герцогиня Камилла и Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи