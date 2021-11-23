Рішення про те, що Кевін Спейсі повинен виплатити відшкодування, було ухвалено ще минулого року. Але нещодавно юристи студії MRC подали до суду клопотання про чергове підтвердження цього рішення.

До слова Кевін Спейсі отримав першу роль після скандалу про сексуальні домагання

Кевін Спейсі виплатить 31 мільйон доларів

Компанія MRC, яка зняла серіал "Картковий будинок" (House of Cards), отримає від американського актора майже 31 мільйон доларів. Зірка повинен сплатити таку суму через порушення контракту.

Зокрема, Кевін Спейсі порушив політику студії щодо сексуальних домагань. Через те, що його звинуватили в домаганнях, студія відсторонила актора від зйомок у "Картковому будинку" та зазнала мільйонних збитків.

Студія MRC подала позов проти Кевіна Спейсі у 2019 році. Вже у лютому наступного року пройшло кілька закритих слухань, де виступило близько 20 осіб. Рішення ухвалили на користь студії, тому Кевіну Спейсі та його продюсерським компаніям, M Profitt Productions та Trigger Street Productions, повідомили про обов'язкове відшкодування збитків, гонорарів юристів та судових витрат.

Справа Кевіна Спейсі