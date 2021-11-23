Рішення про те, що Кевін Спейсі повинен виплатити відшкодування, було ухвалено ще минулого року. Але нещодавно юристи студії MRC подали до суду клопотання про чергове підтвердження цього рішення.
До слова Кевін Спейсі отримав першу роль після скандалу про сексуальні домагання
Кевін Спейсі виплатить 31 мільйон доларів
Компанія MRC, яка зняла серіал "Картковий будинок" (House of Cards), отримає від американського актора майже 31 мільйон доларів. Зірка повинен сплатити таку суму через порушення контракту.
Зокрема, Кевін Спейсі порушив політику студії щодо сексуальних домагань. Через те, що його звинуватили в домаганнях, студія відсторонила актора від зйомок у "Картковому будинку" та зазнала мільйонних збитків.
Студія MRC подала позов проти Кевіна Спейсі у 2019 році. Вже у лютому наступного року пройшло кілька закритих слухань, де виступило близько 20 осіб. Рішення ухвалили на користь студії, тому Кевіну Спейсі та його продюсерським компаніям, M Profitt Productions та Trigger Street Productions, повідомили про обов'язкове відшкодування збитків, гонорарів юристів та судових витрат.
Справа Кевіна Спейсі
- Американський актор був одним з перших чоловіків на рівні Гарві Вайнштейна, якого звинуватили в сексуальних домаганнях на тлі руху #MeToo. Скандал розгорівся у 2017 році.
- Актор серіалу "Зоряний шлях: Діскавері" Ентоні Репп першим повідомив про домагання з боку Кевіна Спейсі. За його свідченнями, тоді Ентоні було 14, а Кевіну – 26. Чоловік намагався звабити хлопця та схилити до інтиму.
- Спейсі вибачився перед Реппом, хоч додав, що таких своїх дій не пам'ятає. Він також заявив про свою нетрадиційну орієнтацію. Однак після цього у домаганнях його звинуватили ще кілька чоловіків.
- У вересні 2018 року представники правоохоронних органів зняли зі Спейсі будь-які звинувачення, оскільки термін давності ймовірних злочинів давно минув. Але у 2021 році проти нього подав позов ще один чоловік, який відмовився називати своє ім'я.