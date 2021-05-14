Секс-скандали, у які потрапляють голлівудські зірки, продовжуються. Звинувачення висунули проти актора Кевіна Спейсі, однак невідомо, чи суд погодиться прийняти позов.
До теми Знову суд: перша ймовірна жертва домагань Кевіна Спейсі зареєструвала позов
Хто подав позов проти Кевіна Спейсі
Згідно з рішенням федерального судді, яке прийняли минулого тижня, чоловік з ініціалами CD має розсекретити свою особистість та публічно виступити з обвинуваченнями. В іншому випадку цей позов суд відхилить.
Чоловік з ініціалами CD, який заявив, що Спейсі домагався його в 1980-х роках. На той час ймовірній жертві було лише 14 років. Заявник відмовився називати своє ім'я, оскільки не хотів вторгнення у своє особисте життя.
"Ба більше, навіть рішення цього суду з цього питання викликало багато новинних повідомлень у ЗМІ, як на національному, так і на міжнародному рівні. Раптова небажана увага, яка викличе розкриття цієї особистості, для нього просто занадто велика", – сказав адвокат обвинувача.
Секс-скандал з Кевіном Спейсі
- Гучний скандал сколихнув Голлівуд наприкінці 2017 року. Після Гарві Ванштейна почали обговорювати Кевіна Спейсі. Першим, хто наважився висунути обвинувачення проти актора став Ентоні Репп, який зіграв у серіалах "Зоряний шлях: Діскавері".
- Тоді Ентоні було 14 років, а Спейсі – 26. На своїй вечірці на квартирі у Мангеттені п'яний Спейсі ліг зверху на Реппа, коли той відпочивав в іншій кімнаті.
- Репп заявляв, що актор зваблював його та намагався ввступити в сексуальний контакт. Жертві інциденту вдалося відскочити та закритися у ванній.
- Кевін Спейсі заперечував цей факт та навіть здійснив камінг-аут, після цього на нього посипались десятки звинувачень від інших акторів.
- Наразі актор розібрався зі всіма звинуваченням і не програв у жодній справі, проте назавжди зруйнував свою кар'єру актора.