Решение о том, что Кевин Спейси должен выплатить возмещение, было принято еще в прошлом году. В ноябре 2021 года юристы студии MRC подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения.
К слову "Кевин Спейси категорически отрицает причастность к преступлениям": что известно о судебном деле актера
Кевин Спейси проиграл суд против создателей "Карточного домика"
Компания MRC, снявшая сериал "Карточный домик" (House of Cards), получит от американского актера почти 31 миллион долларов. В начале августа сообщили о том, что Кевин Спейси проиграл суд. Звезда должна заплатить такую сумму из-за нарушения контракта.
В частности, Кевин Спейси нарушил политику студии по сексуальным притязаниям. Из-за того, что его обвинили в притязаниях, студия отстранила актера от съемок в "Карточном доме" и понесла миллионный ущерб.
Студия MRC подала иск против Кевина Спейси в 2019 году. В феврале следующего года прошло несколько закрытых слушаний, где выступило около 20 человек. Решение было принято в пользу студии, поэтому Кевину Спейси и его продюсерским компаниям, M Profitt Productions и Trigger Street Productions, сообщили об обязательном возмещении убытков, гонораров юристов и судебных издержек.
Дело Кевина Спейси
- Американский актер был одним из первых мужчин на уровне Гарви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах на фоне движения #MeToo. Скандал разгорелся в 2017 году.
- Актер сериала "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп первым сообщил о притязаниях со стороны Кевина Спейси. По его свидетельствам, тогда Энтони было 14, а Кевину – 26. Мужчина пытался обольстить парня и склонить к интиму.
- Спейси извинился перед Рэппом, хотя добавил, что таких своих действий не помнит. Он также заявил о своей нетрадиционной ориентации. Однако после этого в притязаниях его обвинили еще несколько мужчин.
- В сентябре 2018 года представители правоохранительных органов сняли со Спейси любые обвинения, поскольку срок давности вероятных преступлений давно истек. Но в 2021 году против него подал иск еще один человек, отказавшийся называть свое имя.