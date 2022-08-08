Решение о том, что Кевин Спейси должен выплатить возмещение, было принято еще в прошлом году. В ноябре 2021 года юристы студии MRC подали в суд ходатайство об очередном подтверждении этого решения.

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Кевин Спейси проиграл суд против создателей "Карточного домика"

Компания MRC, снявшая сериал "Карточный домик" (House of Cards), получит от американского актера почти 31 миллион долларов. В начале августа сообщили о том, что Кевин Спейси проиграл суд. Звезда должна заплатить такую ​​сумму из-за нарушения контракта.

В частности, Кевин Спейси нарушил политику студии по сексуальным притязаниям. Из-за того, что его обвинили в притязаниях, студия отстранила актера от съемок в "Карточном доме" и понесла миллионный ущерб.

Студия MRC подала иск против Кевина Спейси в 2019 году. В феврале следующего года прошло несколько закрытых слушаний, где выступило около 20 человек. Решение было принято в пользу студии, поэтому Кевину Спейси и его продюсерским компаниям, M Profitt Productions и Trigger Street Productions, сообщили об обязательном возмещении убытков, гонораров юристов и судебных издержек.

Дело Кевина Спейси