Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на скандал з опікунством тестя
Джерело:ET Online
Кевін Федерлайн, який виховує двох синів від Брітні Спірс, теж прокоментував ситуацію навколо опікунства батька артистки. Він поділився, що бажає всього найкращого своїй ексдружині і хоче, аби в неї залишалась можливість відвідувати їхніх дітей.
Хоч Кевін Федерлайн був не багатослівним, але він не стримався та прокоментував відверті заяви співачки. Відомо, що 23 червня Брітні Спірс вперше за 13 років виступила проти свого батька у суді.
До слова Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою
Все, чого я хочу для Брітні – це щоб вона була щаслива і здорова,
– лаконічно прокоментував Кевін.
Втім, більшу реакцію на скандал з Брітні та її батьком залишив адвокат Федерлайна – Марк Вінсент Каплан.
"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація на ній згубно позначилася і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", – зазначив адвокат і від себе додав , що його клієнт Федерлайн намагається триматися подалі від скандалу.Варто додати, що після виступу Брітні у суді, її підтримав колишній бойфренд Джастін Тімберлейк, колега Крістіна Агілера та сестра Джеймі Лінн Спірс.
Що відомо про шлюб Кевіна та Брітні
- Пара зустрічалась всього 3 місяці у 2004 році, після чого заручилась. У вересні вони одружились, а рівно через рік Брітні народила свого першого сина Шона Престона.
- Через 2 роки, у 2006-му, Спірс народила другого сина Джейдена Джеймса. Приблизно в цей час у ЗМІ почали з'являтись чутки, що подружжя – на межі розлучення.
- У листопаді того ж року Спірс подала на розлучення, причиною якого стали "нерозв'язані суперечності". У липні 2007 року пара офіційно розлучилась – Брітні отримала повну опіку над дітьми.
- Згодом артистку змусили регулярно здавати тест на вміст наркотиків і один з них виявився позитивним. Вже через кілька місяців у Брітні забрали опіку над дітьми та передали Кевіну Федерлайну. Після кількох госпіталізацій Брітні у 2008-му та під час опікунства її батька Джеймса жінка так і не змогла повернути собі повну опіку над дітьми, але вона часто старається бачитись із синами-підлітками.