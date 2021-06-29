Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на скандал з опікунством тестя

Кевін Федерлайн, який виховує двох синів від Брітні Спірс, теж прокоментував ситуацію навколо опікунства батька артистки. Він поділився, що бажає всього найкращого своїй ексдружині і хоче, аби в неї залишалась можливість відвідувати їхніх дітей.

Хоч Кевін Федерлайн був не багатослівним, але він не стримався та прокоментував відверті заяви співачки. Відомо, що 23 червня Брітні Спірс вперше за 13 років виступила проти свого батька у суді.

До слова Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою

Все, чого я хочу для Брітні – це щоб вона була щаслива і здорова,

– лаконічно прокоментував Кевін.

Втім, більшу реакцію на скандал з Брітні та її батьком залишив адвокат Федерлайна – Марк Вінсент Каплан.

"Кевін її у всьому підтримує. Ця ситуація на ній згубно позначилася і зачепила її душевний стан. Тому він хоче, щоб Спірс жила в здоровій атмосфері, а у дітей була можливість її відвідувати", – зазначив адвокат і від себе додав , що його клієнт Федерлайн намагається триматися подалі від скандалу.

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