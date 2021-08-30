Кетрін Винник навідала "Пласт", до якого належала в дитинстві: миловидні знімки
Джерело:інстаграм Кетрін Винник
Голлівудська акторка Кетрін Винник продовжує подорожувати Україною. Днями вона навідалась до скаутської організації "Пласт", до якої належала в дитинстві.
Голлівудська акторка з українським корінням Кетрін Винник продовжує ділитися яскравими фото з шанувальниками. Вона прибула до України ще напередодні Дня Незалежності та, схоже, вирішила залишитися на Батьківщині певний час.
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Кетрін Винник навідала пластунів
Днями Кетрін Винник відвідала "Пласт" у Києві – національну скаутську організацію. Зірка одягнула сорочку бежевого кольору з вишивкою та чорну спідницю-олівець, що дуже нагадувало вбрання пластунів. Волосся вона заплела у широку косу, а на обличчі зробила яскравий макіяж.
Кетрін Винник не змогла не зробити кілька фото на згадку з пластунами, адже колись належала до цієї організації.
Так чудово возз'єднатися зі своєю українською скаутською групою дитинства "Пласт". Дякую за такий теплий прийом!
– написала Кетрін Винник під світлинами.
Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки
Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки
Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки
Кетрін Винник з пластунами / Фото з інстаграму зірки
Кетрін Винник і "Пласт"
- До "Пласту" Кетрін почала ходити в Торонто. Коли була новачкою, то належала до 10 гнізда (підрозділу) "Волошки", а згодом до 10 куреня, гурток "Кедри". Часто Кетрін була вихователькою на новацьких таборах, а також займалась з пластунами поза табором.
- Про участь у "Пласті" зірка розповідала в інтерв'ю: "Мої батьки завжди заохочували до участі у "Пласті", тому що це було чудовим знаряддям для виховання та розвитку лідерських навичок. Цей досвід дав мені багато користі в дорослому житті". Однак згодом зірка залишила організацію через брак часу.