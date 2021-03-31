Письменниця Кетрін Шварцнеггер декілька місяців тому вперше стала мамою. Жінка народила доньку акторові Крісові Пратту. Однак, за весь цей час ніхто з пари досі не показав личко малюка. Донька легендарного актора Арнольда Шварцнеггера вирішила порушити тишу і пояснити таке своє рішення.

Чому подружжя вирішило не показувати світові свою 7-місячну дитину, Кетрін Шварцнеггер розповіла в ефірі шоу Today. І таке рішення було пов'язане з її минулим.

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Кетрін пояснила, що сама колись страждала від надмірної уваги папараці та преси і знає, що таке бути дитиною зіркових батьків. Тож, 31-річній письменниці хотілось би уберегти свою маленьку донечку від такої участі.



Кетрін Шварцнеггер та Кріс Пратт з донькою / інстаграм Кетрін

Кетрін додала, що її батьки всіляко намагались відгородити її від соціуму й хотіли, аби вона та її брати і сестри почувались у безпеці. Саме таку конфіденційність та можливість мати середовище для усамітнення подружжя Кріса і Кетрін хоче надати й своїй доньці.