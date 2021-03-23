Американська акторка Анна Фарріс розлучилась з Крісом Праттом, також популярним актором, ще у 2017 році. Ніхто з експодружжя раніше не коментував таке рішення. Однак, Анна першою наважилась на такий крок.

Відомо, що Анна Фарріс веде своє подкаст-шоу під назвою Unqualified, де розмовляє з різними знаменитостями про їхнє життя. Цього разу гостею Фарріс стала її колега – акторка Гвінет Пелтроу.

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Жінки говорили про невдалі стосунки й Анна пригадала про свій колишній шлюб з актором Крісом Праттом. Актриса розповіла, що частково у її розриві з ексчоловіком винна банальна конкуренція, адже вони обоє дуже амбіційні люди.

Я не вважаю, що ми добре попрацювали, аби усунути наше відчуття конкуренції. А, може, я не дуже добре справлялася з будь-яким натяком на суперництво або порівняння. Сподіваюся, що виросла з цього,

– сказала Анна.



Анна Фарріс та Кріс Пратт | Фото з відкритих джерел

Що відомо про шлюб Анни Фарріс та Кріса Пратта

Кріс Пратт і Анна Фаріс познайомилися в 2007 році під час зйомок фільму "Відвези мене додому". В липні 2009 року актори одружилися. У серпні 2012 в пари народився син, а в грудні 2017 пара оголосила про розлучення.

Чутки про новий роман Кріса Пратта із донькою Арнольда Шварценеггера Кетрін з'явилися в червні 2018 року. Тоді пара засвітилася на пікніку в одному з парків Санта-Барбари. Після року зустрічань Кріс одружився на Кетрін й у серпні 2020 року у пари народилась перша донька. Натомість Анна Фарріс також віднайшла своє щастя й заручилась з кінооператором.