Писательница Кэтрин Шварцнеггер несколько месяцев назад впервые стала мамой. Женщина родила дочь актеру Крису Прэтту. Однако, за все это время никто из пары до сих пор не показал личико малыша. Дочь легендарного актера Арнольда Шварцнеггера решила нарушить тишину и объяснить такое свое решение.

Почему супруги решили не показывать миру своего 7-месячного ребенка, Кэтрин Шварценеггер рассказала в эфире шоу Today. И такое решение было связано с ее прошлым.

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Кэтрин объяснила, что сама когда-то страдала от чрезмерного внимания папарацци и прессы и знает, что такое быть ребенком звездных родителей. Поэтому, 31-летней писательнице хотелось бы уберечь свою маленькую дочь от такого участия.



Кэтрин Шварценеггер и Крис Прэтт с дочкой / инстаграм Кэтрин

Кэтрин добавила, что родители всячески пытались оградить ее от социума и хотели, чтобы она и ее братья и сестры чувствовали себя в безопасности. Именно такую конфиденциальность и возможность иметь среду для уединения супружеская чета Криса и Кэтрин хочет предоставить и своей дочери.