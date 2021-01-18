Популярная американская певица Кэти Перри удивила заявлением. Звезда рассказала, что на 95% готова полностью стать веганкой.

Кэти Перри решила стать веганкой

Популярная американская исполнительница и звездная мама Кэти Перри недавно удивила поклонников заявлением. На официальной странице в твиттере певица призналась, что почти готова стать веганкой.

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После первых родов Кэти Перри решила пересмотреть свой рацион и пищевые привычки. Знаменитость написала, что готова стать веганкой. Она отметила, что компанию составит ее пудель Наггет.

Я на 95 процентов готова стать 100-процентным веганом ... Моя собака Наггет проходит со мной этот путь последние четыре месяца. Помолитесь за нас, хорошо?

– написала Кэти Перри в твиттере.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN... my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ️ — KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021

Реакция поклонников

Количество подписчиков Кэти Перри в твиттере насчитывает около 100 миллионов. Они отреагировали на сообщение певицы по-разному. Некоторые поделился своей историей пути к вегетарианству и веганству. Другие осудили Кэти Перри за то, что она привлекла к этому свою собаку.

"Думаю о том, чтобы стать веганом тоже, но иногда это сложно из-за взглядов людей",

"Кэти, собаки не могут быть веганами, это в их природе и генетике",

"Я горжусь тобой!",

"Надеюсь, что Наггет присоединился к тебе только ради эмоциональной поддержки. Собаки не могут быть веганами",

"Кэти, люблю тебя, но жестоко привлекать к веганству собаку".

Отметим, что довольно много звезд придерживаются веганский диеты. В частности, Натали Портман, Майк Тайсон, Тоби Магуайр, Алисия Сильверстоун, Эллер ДеДженерес и многие другие.