Кэти Перри заявила, что готова стать веганкой: детали
Популярная американская певица Кэти Перри удивила заявлением. Звезда рассказала, что на 95% готова полностью стать веганкой.
Кэти Перри решила стать веганкой
Популярная американская исполнительница и звездная мама Кэти Перри недавно удивила поклонников заявлением. На официальной странице в твиттере певица призналась, что почти готова стать веганкой.
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После первых родов Кэти Перри решила пересмотреть свой рацион и пищевые привычки. Знаменитость написала, что готова стать веганкой. Она отметила, что компанию составит ее пудель Наггет.
Я на 95 процентов готова стать 100-процентным веганом ... Моя собака Наггет проходит со мной этот путь последние четыре месяца. Помолитесь за нас, хорошо?
– написала Кэти Перри в твиттере.
Реакция поклонников
Количество подписчиков Кэти Перри в твиттере насчитывает около 100 миллионов. Они отреагировали на сообщение певицы по-разному. Некоторые поделился своей историей пути к вегетарианству и веганству. Другие осудили Кэти Перри за то, что она привлекла к этому свою собаку.
- "Думаю о том, чтобы стать веганом тоже, но иногда это сложно из-за взглядов людей",
- "Кэти, собаки не могут быть веганами, это в их природе и генетике",
- "Я горжусь тобой!",
- "Надеюсь, что Наггет присоединился к тебе только ради эмоциональной поддержки. Собаки не могут быть веганами",
- "Кэти, люблю тебя, но жестоко привлекать к веганству собаку".
Отметим, что довольно много звезд придерживаются веганский диеты. В частности, Натали Портман, Майк Тайсон, Тоби Магуайр, Алисия Сильверстоун, Эллер ДеДженерес и многие другие.
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