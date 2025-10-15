Під час виступу один із відданих фанів артистки піднявся з натовпу на сцену й запропонував зірці вийти за нього заміж, пише Showbiz 24 з посиланням на People.

Ця історія сталась ще 13 жовтня у Лондоні. Чоловік, на ім'я Дарен, підійняв плакат, де було написано: "Ти вийдеш за мене заміж?" й опустився перед зіркою на одне коліно. Кеті Перрі усміхнулась на таку пропозицію, але й водночас заінтригувала відповіддю.

Можливо, тобі варто було запитати мене приблизно 48 годин тому,

– сказала співачка.

Оскільки останнім часом у медійному просторі все більше чуток шириться про ймовірний роман американської зірки з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, то така заява тільки підігріла цю новину.

Що цікаво, як писало видання Daily Mail напередодні концерту, пару помітили на борту 24-метрової яхти співачки Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія). На світлинах, які зробив турист Кеті та Джастін цілувались.

Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?