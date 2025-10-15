Під час виступу один із відданих фанів артистки піднявся з натовпу на сцену й запропонував зірці вийти за нього заміж, пише Showbiz 24 з посиланням на People.
Ця історія сталась ще 13 жовтня у Лондоні. Чоловік, на ім'я Дарен, підійняв плакат, де було написано: "Ти вийдеш за мене заміж?" й опустився перед зіркою на одне коліно. Кеті Перрі усміхнулась на таку пропозицію, але й водночас заінтригувала відповіддю.
Можливо, тобі варто було запитати мене приблизно 48 годин тому,
– сказала співачка.
Кеті Перрі освідчились просто на сцені: дивіться відео онлайн
Оскільки останнім часом у медійному просторі все більше чуток шириться про ймовірний роман американської зірки з колишнім прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, то така заява тільки підігріла цю новину.
Що цікаво, як писало видання Daily Mail напередодні концерту, пару помітили на борту 24-метрової яхти співачки Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія). На світлинах, які зробив турист Кеті та Джастін цілувались.
Що відомо про стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо?
- У червні 2025 року американська співачка розлучилась з Орландо Блумом після 4 років стосунків. У колишнього подружжя є спільна донька Дейзі.
- Джастін Трюдо розлучився у 2023 році. Пара розійшлась після 18 років подружнього життя та народження трьох дітей.
- Після розлучення Кеті Перрі неодноразово помічали в компанії політика. До прикладу, вже у липні цього року пару помітили за прогулянкою парком Маунт-Роял у Монреалі, а пізніше вирушили до ресторану Le Violon.