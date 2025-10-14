Справжнє ім'я репера – Маршал Брюс Маттерс III. Він став не просто успішним артистом, а символом того, що хіп-хоп може бути чесним, безкомпромісним і дуже особистим. Його шлях – від наркотиків і боргів до вершини музичних рейтингів, від критики до культового статусу, надихає мільйони, пише Showbiz 24.

До теми Феномен Брітні Спірс: як попзірка 2000-х стала символом свободи у 2020-х

Що вплинуло на феномен Eminem?

У часи, коли репер намагався пробитись у музичну індустрію, його вважали "непридатним для жанру". Усе через те, що він був "білим репером", а жанр цієї музики часто асоціювався афроамериканською культурою. Та Eminem вдалось отримати повагу з обох боків завдяки таланту, щирості та вмінню нести відповідальність за свої слова.

В артиста по-справжньому унікальний голос та стиль. Він уміє читати реп з шаленою швидкістю.

Godzilla (2020): 11,3 склади за секунду (229 слів / 30 секунд).

11,3 склади за секунду (229 слів / 30 секунд). Majesty (2018): 10,3 склади за секунду (123 склади за 12 секунд).

10,3 склади за секунду (123 склади за 12 секунд). Rap God (2013): 9,6 склади за секунду (157 складів за 16,3 секунди).

Eminem – Rap God: дивіться відео онлайн

Що найважливіше, репер у своїх піснях часто розповідає про власне життя – труднощі дитинства, проблеми з батьками, залежності, ненависть до себе, складні стосунки з матір'ю, донькою, громадськістю. Люди, які переживали щось схоже, знайдуть у його піснях відчуття, що їх хтось розуміє.

Варто пригадати легендарний трек Mockingbird, у якому він звертався до своїх доньок.

Нагадаємо, що у виконавця є одна біологічна донька – Хейлі, та дві названі доньки – Алайна та Стіві.

"Пісня під назвою "Mockingbird" присвячена Хейлі та Алаїні. Коли мама втікла, вони не розуміли цього, а я не найкращий оратор у світі, особливо коли я намагаюся пояснити двом маленьким дівчаткам, що відбувається з тим, хто завжди був частиною їхнього життя і просто зник. Тому це була моя пісня, щоб пояснити їм, що відбувається, напевно, найбільш емоційна пісня, яку я коли-небудь писав", – пояснював Eminem.

Багато хто називає цю пісню каяттям.

Eminem – Mockingbird: дивіться відео онлайн

У пісні Stan (феномен якої навіть породив слово "стен" – фанат, що переходить межу) він показав темну сторону слави й психологічної залежності від кумирів. Цей трек увійшов у трійку найкращих пісень Eminem за версією Complex.

А чого тільки вартий фільм "8 миля", де репер зіграв не просто головну роль, а ще й відобразив історію свого життя. Ба більше, він спеціально написав саундтрек Lose Yourself.

Eminem – Lose Yourself: дивіться відео онлайнʼ

Комерційний успіх і численні рекорди

Продав більше ніж 220 млн записів по всьому світу.

Має 12 альбомів, які ставали номер один у чартах Billboard 200 (вихід The Marshall Mathers LP у 2000 році підійняв Eminem на вершину популярності) .

. Декілька його альбомів і синглів отримали сертифікацію Diamond від RIAA – це означає десятки мільйонів копій (він став одним із небагатьох артистів із трьома і більше Diamond-альбомами та рекордною кількістю сертифікацій синглів у США) .

. Окрім того, він має багато нагород: 15 Ґреммі, численні Billboard Music Awards, American Music Awards, а також Оскар (став першим реп-артистом, який отримав таку нагороду. Він переміг у номінації "Найкраща пісня" з треком Lose Yourself до фільму "8 миля").

Чому Eminem став голосом покоління?

Дуже часто потрібне відлуння у піснях репера знаходять саме підлітки або трохи старші за віком люди. Коли відчувають, що їх ніхто не розуміє, то саме ця музика дає "голос" почуттям. Чи це агресія, чи тривога, чи бажання вибрати себе, коли обставини тиснуть – Eminem часто говорив те, що багато хто боявся чи не міг сказати.

Артист навчився поєднувати шоу зі щирістю та відкритістю – гумор, біль, втрата та віра у себе. Це робить його не просто кумиром, а й близькою людиною, яка розуміє відчуття інших без слів.

Та не варто думати, що у його кар'єрі все було настільки феноменально та просто. Після того як на початку 2000-х років до нього прийшов шалений успіх, Eminem зіткнувся з депресією, залежністю, творчою кризою.

Eminem у 2000 році / Фото Getty images

Наркотична залежність репера розпочалась з кодеїнових пігулок вікодину (це препарат, який часто приймав головний герой фільму "Доктор Хаус"). З часом почали змінюватись речовини. В якийсь момент чоловік зрозумів, що наркотики "зупинили його мозок", він відмовлявся працювати, а хотів тільки лежати на дивані й дивитись телевізор. Та коли Eminem відмовився від заборонених речовин, він відчув, що ніби "заново народився". Уже пройшло 17 років з моменту, як виконавець відмовився від наркотиків.

Відмова від залежності дала новий поштовх кар'єрі репера.

Та варто додати, що артист часто був об'єктом суперечок через жорстокі, провокативні тексти, вислови про жінок і стосунки. Але саме через суперечливість він і лишився цікавим – люди сперечаються, аналізують, постійна дискусія тримає його у полі зору.

Eminem – не просто репер із величезними продажами. Він – той, хто змінив типову формулу хіп-хопу: вставив у нього біль, гумор, конфлікти й глибоку емоцію. І тому його творчість лишається актуальною через десятиліття, незалежно від сучасних музичних трендів. Для поколінь, що шукали того, хто "говорить правду", Eminem став тим самим голосом.

Також нагадаємо, що весною цього року реп-виконавець став дідусем. Його дочка Хейлі Джейд Скотт народила першу дитину.