Колишня дівчина Кари Делевінь Ешлі Бенсон розійшлась з американським репером G-Eazy. За словами інсайдерів, він часто звертав увагу на інших жінок, тож Ешлі сумнівалась у його вірності.

Новий роман акторки Ешлі Бенсон з репером G-Eazy (справжнє ім'я – Джеральд Гіллум) після стосунків з британською моделлю Карою Делевінь тривав близько 9 місяців.

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Ешлі Бенсон розійшлась з G-Eazy

Спочатку прихильники 31-річної акторки помітили, що вона в певний момент відписалась від свого бойфренда, репера G-Eazy. А згодом новину про завершення роману підтвердили джерела, близькі до колишньої пари.

На початку місяця Ешлі Бенсона та G-Eazy ще бачили разом під час прогулянок. Однак вже кілька днів тому стало відомо про кризу в їхніх стосунках, що призвела до розриву. Зіркова пара дуже часто конфліктувала. Також дівчині не подобалося, як Джеральд поводиться з нею.

Вона сказала йому, що все скінчено. Ешлі відчувала, що він не був повністю відданий їй. Вона терпіти не могла, коли Джеральд говорив про інших жінок,

– пише видання.

Що відомо про роман Ешлі Бенсон та G-Eazy

Перед стосунками з репером Ешлі Бенсон зустрічалась з Карою Делевінь 2 роки. Вже через кілька днів після розставання з моделлю, Ешлі помітили разом з Джеральдом. Тоді й з'явилися перші чутки про роман акторки з репером. Зіркова пара не надто розголошувала стосунки, тримаючи їх в секреті від публіки.