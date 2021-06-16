Кеті Перрі та Орландо Блум поїхали в Італію: їх підхопили за романтичними поцілунками

Американське подружжя Кеті Перрі та Орландо Блума відправилось у Європу, а саме – в Італію. Зараз пара відпочиває у Венеції, де розслаблено гуляє, п'є коктейлі та цілується на фотографіях. Разом з ними є спільна донька Дейзі і син Орландо Блума від першого шлюбу з Мірандою Керр.

Сім'я перебуває в Італії вже кілька днів. Вони себе поводять як звичайні туристи і неабияк тішаться з цього. Подружжя та діти вже встигли оглянути головні пам'ятки Венеції, поплавати на гондолах, зробити багато фото на пам'ять. На деяких папараці навіть підхопили їх за поцілунками – їх ви можете побачити на сайті видання. Сам Орландо Блум теж розмістив у своєму інстаграмі спільне фото з коханою.

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"Купа піци і поцілунок під мостом на удачу", – підписав Орландо фото і відео.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Для мандрівки Кеті Перрі одягнула зручний зелений сарафан поверх білої футболки, накривши голову кепкою. Орландо натомість обрав оливкові шорти та білу футболку. На голову він також одягнув коричневу кепку. Впродовж прогулянки зірковий татусь часто носив донечку на собі у сумці-кенгуру.

Що відомо про шлюб Блума та Перрі