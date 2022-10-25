Кеті Перрі налякала фанів під час концерту: у зірки не розплющувалось око

25 жовтня 2022 , 13:25
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Американська артистка Кеті Перрі днями відіграла концерт у Лас-Вегасі. Але під час виступу стався курйоз: у зірки не розплющувалось око.

Знаменита американська співачка Кеті Перрі виступила в Лас-Вегасі. Під час концерту вона стривожила шанувальників, повідомляє 24 канал.

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Що трапилось на концерті Кеті Перрі

У мережі набирає популярності відео з концерту. На ньому видно, як Кеті Перрі стоїть з одним заплющеним оком, яке намагається "відкрити", натиснувши на скроню. 

Курйоз на концерті Кеті Перрі: відео

Користувачі активно обговорюють курйозну ситуацію та припускають, що могло стати причиною:

  • "Може, макіяж потрапив абощо. Смішно бачити тут антиваксерів";
  • "Вона як робот";
  • "Щось потрапило в око, вона ж працює";
  • "Це схоже на клей для вій, який застряг. Я бачила це вже багато разів".

Це вже не новинка

Кеті Перрі вже говорила про свої проблеми з правим оком. У вокальному шоу "Американський ідол" у 2021 вона підтримувала учасника, який має проблеми з очима й намагався приховати це капелюхом. "Це моє праве око. Отже, не звертайте уваги на це, не турбуйтеся про це".

В одному з інтерв'ю зірка розповідала про те, що страждає від розтягнення очного яблука. Також у 2016 році мережею поширювали схоже відео. Тоді Кеті Перрі відповіла одному з користувачів, що "це все її безглузде око".

Зауважимо, на своїх концертах Кеті Перрі підтримує Україну. Наприкінці березня на одному з виступів вона послала Путіна. Її чоловік Орландо Блум також підтримує українців. 
Автор: Марія Касій