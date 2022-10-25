Знаменитая американская певица Кэти Перри выступила в Лас-Вегасе. Во время концерта она встревожила поклонников, сообщает 24 канал.

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Что случилось на концерте Кэти Перри

В сети набирает популярность видео с концерта. На нем видно, как Кэти Перри стоит с одним закрытым глазом, пытающимся "открыть", нажав на висок.

Курьез на концерте Кэти Перри: видео

Пользователи активно обсуждают курьезную ситуацию и предполагают, что могло стать причиной:

"Может, макияж попал или что-то. Смешно видеть здесь антиваксеров";

"Она как робот";

"Что-то попало в глаза, она же работает";

"Это похоже на застрявший клей для ресниц. Я видела это уже много раз".

Это уже не новинка

Кэти Перри уже говорила о своих проблемах с правым глазом. В вокальном шоу "Американский идол" в 2021 году она поддерживала участника, который испытывает проблемы с глазами и пытался скрыть это шляпой. "Это мой правый глаз. Итак, не обращайте внимания на это, не беспокойтесь об этом".

В одном из интервью звезда рассказывала о том, что страдает растяжением глазного яблока. Также в 2016 году сетью распространяли схожее видео. Тогда Кэти Перри ответила одному из пользователей, что "это все ее бессмысленный глаз".

Напомним, на своих концертах Кэти Перри поддерживает Украину. В конце марта на одном из выступлений она послала Путина. Ее муж Орландо Блум также поддерживает украинцев.