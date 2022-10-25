Історію порятунку Джека розповів депутат Київради Олесь Маляревич. На його думку, те, що Джек став членом родини Андреа Бочеллі – це справжнє диво.

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Андреа Бочеллі взяв до себе пса з Куп'янська

Дива трапляються навіть у темні часи. Саме диво трапилось з собакою на ім'я Джек, який жив в місті Куп'янськ, опинився в окупації, майже втратив слух внаслідок вибухів, мав невелике осколкове поранення на спині, але зберіг свою природню доброту, любов до людей, міцний характер та віру в найкраще,

– проникливо написав Олесь Маляревич.

Депутат розповів, що Джеком опікувався його друг-американець Амед, який спочатку привіз до Куп'янська мішечок корму, а згодом знайшов для нього новий безпечний дім. Це виявилася сім'я самого італійського тенора Андреа Бочеллі.

Так, з Куп'янська пса привезли до столиці на мікроавтобусі, подарованому для аеророзвідки. У Києві його прооперували й підготували до подорожі до Італії.

"В Києві Джека прийняла до себе головний ветеринарний лікар та разом командою Центру захисту тварин провела хірургічне втручання, видалила зі старої рани на спині осколок, протягом п'яти днів робила все можливе, щоб максимально поправити здоров'я Джека", – поділився Олесь Маляревич.

Дякуємо сім'ї Бочеллі за велике серце та доброту. Бажаємо Джеку нового щасливого житя! Нам всім перемоги. Добро переможе,

– прокоментував депутат.

"Дякую вам, що вистачає часу й любові";

"Будь щасливим, Джек! Дякую усім добрим людям за порятунок собачки";

"Це така прекрасна новина";

"Нехай буде щасливим Джек у новій родині Бочеллі".

Нагадаємо, Андреа Бочеллі приїжджав до Києва з нагоди 30-річчя Незалежності України. Ввечері 24 серпня він виступив на площі Конституції перед Маріїнським палацом і заспівав у дуеті з Тіною Кароль і Джамалою.