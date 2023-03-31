Знаменита американська співачка Кеті Перрі відвідала коктейль-захід у Нью-Йорку. Вона зізналась, що не може вживати алкоголь, бо дала обіцянку коханому.

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Кеті Перрі дала обіцянку коханому

Виконавиця поділилась, що дала обіцянку Орландо Блуму. Вона уклала угоду з коханим про те, що буде у тверезому стані три місяці.

Я твереза вже п'ять тижнів. У мене домовленість із моїм партнером, і я хочу кинути (вживати, – 24 Канал). Я дала обіцянку. Три місяці,

– пояснила Кеті Перрі.



Кеті Перрі / Фото з інстаграму Кеті Перрі

Нагадаємо, нещодавно Орландо Блум приїжджав до України. Він зустрічався з українськими дітьми, був у містах деокупованої Київщини. Зокрема, в Ірпені актор взяв участь в освітньому квесті з Олександром Педаном і псом Патроном.

Орландо Блум також зустрівся з Володимиром Зеленським. В Офісі Президента обговорили відбудову України та шкільної інфраструктури.

На поїздку чоловіка з гордістю відреагувала Кеті Перрі. Вона зізналась, що пишається Орландо Блумом і назвала його героєм.