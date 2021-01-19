"Ангел" Victoria's Secret, популярна південноафриканська модель Кендіс Сванепул обожнює фотографуватися у відвертих образах. Вона неодноразово поставала перед камерою оголеною або ж у спідній білизні.

Кендіс Сванепул є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Вона ефектно демонструє звабливе тіло в еротичних фотосесіях, показує свої спокусливі форми. На офіційній сторінці бренду Victoria's Secret в інстаграмі, за якою стежать майже 69 мільйонів користувачів мережі, опублікували сексуальну світлину Кендіс.

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Красуня зображена на фото в розкішній ванній кімнаті. Модель позувала у вишуканій та дуже відвертій спідній білизні. Вона постала перед камерою в неординарному бюстгальтері чорного кольору, інтимні зони грудей прикривали мереживні вставки у вигляді квітів.

Також зірка одягнула крихітні трусики, що оголили її сідниці, а ще більшої сексуальності додав пояс, до якого кріпилися колготки. Вуха знаменитості прикрашали довгі сережки.

Волосся Сванепул вклала у легкі локони, які гарно спадали на обличчя. Щоб підкреслити натуральну вроду зірка зробила легкий макіяж з коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Кендіс мило усміхалася та показувала неймовірну красу свого тіла.



Кендіс Сванепул у спідній білизні / Фото з інстаграму Victoria's Secret