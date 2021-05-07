Не могла дихати, – Кендалл Дженнер розповіла про страждання від панічних атак

Успішна американська модель Кендалл Дженнер взяла участь в проєкті, присвяченій психічному здоров'ю. Зірка відверто розповіла про боротьбу з панічними атаками.

Знаменитий глянець Vogue презентував проєкт Open Minded, де знялась модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кендалл Дженнер. Дівчина стикалась з проблемами в ментальному здоров'ї, тому змогла розповісти про свій досвід.

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Кендалл Дженнер про панічні атаки

Зірка поділилась, що кілька років страждає від тривожності та панічних атак. Це часто заважає її роботі.

Два або три роки тому у мене почалися дуже сильні напади панічних атак. Я раптово відчувала страх посеред сну. У мене було прискорене серцебиття, я не могла дихати. Мені було дуже погано,

– зізналась Кендалл Дженнер.

Модель наголосила, що дуже важливо публічно розповідати про проблеми з ментальним здоров'ям. Це підтримає людей та дасть розуміння, що їхні хвороби також важливі й перебувають на рівні з іншими.

"Чим більше людей розповідають про свої тривоги, тим більше громадськість усвідомлює, що це реальна проблема. Якщо вони побачать це, вони зможуть сказати: "Я відчуваю те ж саме. І тепер знаю, як це називається!" – підкреслила Кендалл.

Кендалл Дженнер про панічні атаки: дивіться відео онлайн

Що відомо про тривожність Кендалл Дженнер