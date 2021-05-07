Знаменитый глянец Vogue представил проект Open Minded, где снялась модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер. Девушка сталкивалась с проблемами в ментальном здоровье, поэтому смогла рассказать о своем опыте.

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Кендалл Дженнер о панических атаках

Звезда поделилась, что несколько лет страдает от тревожности и панических атак. Это часто мешает ее работе.

Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх среди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо,

– призналась Кендалл Дженнер.

Модель отметила, что очень важно публично рассказывать о проблемах с ментальным здоровьем. Это поддержит людей и даст понимание, что их болезни также важны и находятся на уровне с другими.

"Чем больше людей рассказывают о своих тревогах, тем больше общественность осознает, что это реальная проблема. Если они увидят это, они смогут сказать: "Я чувствую то же самое. И теперь знаю, как это называется!" – подчеркнула Кендалл.

Кендалл Дженнер о панических атаках: смотрите видео онлайн

Что известно о тревожности Кендалл Дженнер