Знаменитый глянец Vogue представил проект Open Minded, где снялась модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кендалл Дженнер. Девушка сталкивалась с проблемами в ментальном здоровье, поэтому смогла рассказать о своем опыте.
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Кендалл Дженнер о панических атаках
Звезда поделилась, что несколько лет страдает от тревожности и панических атак. Это часто мешает ее работе.
Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх среди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо,
– призналась Кендалл Дженнер.
Модель отметила, что очень важно публично рассказывать о проблемах с ментальным здоровьем. Это поддержит людей и даст понимание, что их болезни также важны и находятся на уровне с другими.
"Чем больше людей рассказывают о своих тревогах, тем больше общественность осознает, что это реальная проблема. Если они увидят это, они смогут сказать: "Я чувствую то же самое. И теперь знаю, как это называется!" – подчеркнула Кендалл.
Кендалл Дженнер о панических атаках: смотрите видео онлайн
Что известно о тревожности Кендалл Дженнер
- В прошлом году модель уже рассказывала о своих проблемах с психическим здоровьем. Тогда она призналась, что чувствовала приступы паники еще в юности.
- Впоследствии Кендалл Дженнер снова начала бороться с атаками. Из-за тревоги она не могла спокойно выходить на подиум. Также модель пропустила одну из Недель моды прошлых сезонов и едва не отказалась от выхода на красную дорожку Met Gala 2019.
- Только со временем Кендалл смогла преодолеть нервность во время модных показов и получать наслаждение от работы. Чтобы устранить тревожное состояние, Дженнер медитирует, читает книги или прогуливается на свежем воздухе.