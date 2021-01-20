Модель Кендалл Дженнер разом з молодшою сестрою Кайлі відпочиває на розкішному курорті на березі океану. Зірки зупинились в елітній віллі з величезним басейном та захопили відвертими зйомками. Старша з сімейства Кардашян похизувалась фігурою в крихітному бікіні.

Зимові канікули сестри Кайлі та Кендалл Дженнер проводять разом, тому мережу сколихнули нові пікантні кадри знаменитостей. 25-річна модель знялась в різнобарвному купальнику, засвітивши в кадрі неймовірне тіло. Фото з'явились в інстаграмі зірки з майже 159-мільйонною аудиторією фоловерів.

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Один з днів казкової відпустки зірка показала шанувальникам. Вона провела час в коричневому бікіні на зав'язках з принтом. Крихітний бюстгальтер апетитно підкреслив звабливий бюст Кендалл Дженнер, а стрінги – пружні сідниці та розкішні стегна. Попри те, що модель щоразу вражає публіку худорбою, на останніх фото її талія виглядала максимально стрункою та тендітною.

Біля блакитного басейну з видом на фантастичні схили красуня насолоджувалась фруктами та коктейлями, засмагала на жовтому лежаку й читала книжку. Пляжний образ вона довершила яскравим помаранчевим капелюхом.

"Новий день! Гарний день", – написала Кендалл Дженнер під пікантними світлинами.



Кендалл Дженнер у бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер у бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер у бікіні / Фото Instagram / @kendalljenner