Модель Кендалл Дженнер вместе с младшей сестрой Кайли отдыхает на роскошном курорте на берегу океана. Звезды остановились в элитной вилле с огромным бассейном и очаровали откровенными съемками. Старшая из семейства Кардашян похвасталась фигурой в крошечном бикини.

Зимние каникулы сестры Кайли и Кендалл Дженнер проводят вместе, поэтому сеть всколыхнули новые пикантные кадры знаменитостей. 25-летняя модель снялась в разноцветном купальнике, засветив в кадре невероятное тело. Фото появились в инстаграме звезды с почти 159-миллионной аудиторией фолловеров.

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Один из дней сказочной отпуска звезда показала поклонникам. Она провела время в коричневом бикини на завязках с принтом. Крошечный бюстгальтер аппетитно подчеркнул обольстительный бюст Кендалл Дженнер, а стринги – упругие ягодицы и роскошные бедра. Несмотря на то, что модель каждый раз поражает публику худобой, на последних фото ее талия выглядела максимально стройной и хрупкой.

У голубого бассейна с видом на фантастические склоны красавица наслаждалась фруктами и коктейлями, загорала на желтом лежаке и читала книгу. Пляжный образ она довершила яркой оранжевой шляпой.

"Новый день! Добрый день", – написала Кендалл Дженнер под пикантными фотографиями.



Кендалл Дженнер в бикини / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в бикини / Фото Instagram / @kendalljenner



Кендалл Дженнер в бикини / Фото Instagram / @kendalljenner Кендалл Дженнер в бикини / Фото Instagram / @kendalljenner