На морському узбережжі зірка приміряла яскравий топ з довгими рукавами та бікіні з високою V-посадкою. Вони ідеально підкреслювали її стрункі форми тіла, якими Кендалл впевнено хизувалась на камеру. Свій образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, сережками та підвіскою на шиї.

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Де відпочиває знаменитість та з ким – невідомо, але вона проживає у розкішній віллі з власним басейном та багато часу проводить біля моря. Схоже, зірка зараз дуже щаслива та умиротворена. Ймовірно, такою її робить бойфренд – баскетболіст Девін Букер.

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