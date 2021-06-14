На новому знімку в інстаграмі 31-річна англійка лежить повністю гола у ліжку. Вона ніжиться у білих простирадлах та відпочиває у недільний день. На її обличчі немає жодного макіяжу, а волосся – ледь розкуйовджене на подушках.

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Зірка пікантно прикрила голі пишні груди руками, даючи фанатам привід для фантазій. Низ зірки акуратно прикритий ковдрою.



Спокуслива Алексина Грем у ліжку / Фото з інстаграму моделі

"Неділя", – лаконічно прокоментувала кадр Алексина. Фанати засипали зірку приємними коментарями і деякі навіть зазначили, що їхні неділі – такі ж, як у моделі.



Модель погралась з уявою фанатів / Фото з інстаграму Алексини Грем

Ще одне сексуальне фото Алексини

Варто додати, що кілька днів тому Грем залишала у мережі ще одні пікантні фото. На них вона позує у басейні, примірявши спокусливий купальник гірчичного кольору. Її груди, сідниці та струнку талію змогли побачити усі шанувальники.