KAZKA відсвяткувала мільйон підписників на YouTube та анонсувала вихід альбому: фото з вечірки

Популярний український гурт KAZKA відсвяткував мільйон підписників на ютуб-каналі! Колектив влаштував гучну вечірку в одному з закладів Києва. Також музиканти анонсували, що вже цієї осені презентують новий альбом.

На святкування запросили зірок української естради, друзів музикантів. Канал колективу створили у 2017 році й за досить короткий час вдалося досягнути бажаного результату.

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Мільйон підписників на ютубі KAZKA

Вже зовсім скоро від представників ютубу в Україні гурт має отримати "Золоту кнопку". А поки що музиканти радію, що за їхньою творчістю стежить така кількість людей і щомісяця ця цифра збільшується.

"Для нас цифра в один мільйон підписників – це величезна нагорода від наших фанатів. Ми щасливі, що наша музика подобається такій великій кількості людей, і раді, що до нашого всесвіту KAZKA SVIT щомісяця приєднуються нові шанувальники", – поділилася солістка гурту Олександра Зарицька.



KAZKA святкує мільйон підписників на ютубі / Фото НВ

На вечірці гурт також представив оновлений логотип всесвіту KAZKA SVIT. Він стане обкладинкою нового альбому.



Оновлений логотип KAZKA SVIT / Фото з інстаграму KAZKA.WORLD

Що відомо про KAZKA

KAZKA – український музичний колектив, який виконує попмузику з елементами електро-фолку.

Колектив почав існувати у 2017 році. До його складу входять: солістка Олександра Зарицька, сопілкар Дмитро Мазуряк та мультиінструменталіст Микита Будаш.

Гурт вже встиг стати: "світовою сенсацією", "феноменом української естради", "Проривом року" за версією музичної премії М1 Music Awards.

KAZKA – перший україномовний гурт, який потрапив до SHAZAM та став рекордсменом серед українських виконавців на ютубі.

Сингл "Плакала" очолив музичні рейтинги в десятці країн.

Дані зібрані на основі Вікіпедії