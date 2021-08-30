Композиції, які написав гурт KAZKA, продовжують одна одну. Якщо пісня "Красива серцем" про силу всередині кожного з нас, то "Цілувати тебе" – про вразливу й сильну любов до коханої людини, близьких і навколишнього світу.

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"Коли ми розпочали роботу над саундтреком до серіалу, у нас народилося одразу дві композиції. До якогось моменту ми так і не могли обрати той єдиний трек, тому вирішили залишити обидва", – пояснила Олександра Заріцька в інстаграм-профілі.

Примітно, що за звучанням головний саундтрек "Цілувати тебе" відрізняється від попереднього репертуару гурту. Однак KAZKA вдалось зберегти свій стиль. Уже традиційно музиканти запозичили народні інструменти та мотиви для сучасного прочитання.

KAZKA – Цілувати тебе: дивіться відео онлайн

Додамо, "Моя улюблена Страшко" – адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіалу Betty la fea, який транслювали в більш як 180 країнах. За його створення взялась українська кінокомпанія "Кінороб". У картині підняли теми булінгу на роботі, сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші.