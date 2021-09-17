На празднование пригласили звезд украинской эстрады, друзей музыкантов. Канал коллектива создали в 2017 году и за достаточно короткое время удалось достичь желаемого результата.
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Миллион подписчиков на ютубе KAZKA
Уже совсем скоро от представителей ютуба в Украине группа должна получить "Золотую кнопку". А пока музыканты радуются, что за их творчеством следит такое количество людей и ежемесячно эта цифра увеличивается.
"Для нас цифра в один миллион подписчиков – это огромная награда от наших фанатов. Мы счастливы, что наша музыка нравится такому большому количеству людей, и рады, что к нашей вселенной KAZKA SVIT ежемесячно присоединяются новые поклонники", – поделилась солистка группы Александра Зарицкая.
KAZKA празднует миллион подписчиков на ютубе / Фото НВ
На вечеринке группа также представила обновленный логотип вселенной KAZKA SVIT. Он станет обложкой нового альбома.
Обновленный логотип KAZKA SVIT / Фото из инстаграма KAZKA.WORLD
Что известно о KAZKA
- KAZKA – украинский музыкальный коллектив, исполняющий поп-музыку с элементами электро-фолка.
- Коллектив начал существовать в 2017 году. В его состав входят: солистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш.
- Группа уже успела стать: "мировой сенсацией", "феноменом украинской эстрады", "Прорывом года" по версии музыкальной премии М1 Music Awards.
- KAZKA – первая украиноязычная группа, которая попала в SHAZAM и стала рекордсменом среди украинских исполнителей на ютубе.
- Сингл "Плакала" возглавил музыкальные рейтинги в десятке стран.
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