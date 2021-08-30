KAZKA презентував саундтрек до серіалу "Моя улюблена Страшко" – лірична пісня "Цілувати тебе"

30 серпня 2021 , 21:33
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Джерело:

ютуб-канал гурту KAZKA

Гурт KAZKA створив одразу дві пісні до української адаптації всесвітньо відомого серіалу. Перший саундтрек "Красива серцем" колектив презентував у червні, а другий – "Цілувати тебе" – у понеділок, 30 серпня, у день прем'єри "Моя улюблена Страшко".

Композиції, які написав гурт KAZKA, продовжують одна одну. Якщо пісня "Красива серцем" про силу всередині кожного з нас, то "Цілувати тебе" – про вразливу й сильну любов до коханої людини, близьких і навколишнього світу. 

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"Коли ми розпочали роботу над саундтреком до серіалу, у нас народилося одразу дві композиції. До якогось моменту ми так і не могли обрати той єдиний трек, тому вирішили залишити обидва", – пояснила Олександра Заріцька в інстаграм-профілі

Примітно, що за звучанням головний саундтрек "Цілувати тебе" відрізняється від попереднього репертуару гурту. Однак KAZKA вдалось зберегти свій стиль. Уже традиційно музиканти запозичили народні інструменти та мотиви для сучасного прочитання. 

KAZKA – Цілувати тебе: дивіться відео онлайн

Додамо,  "Моя улюблена Страшко" – адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіалу Betty la fea, який транслювали в більш як 180 країнах. За його створення взялась українська кінокомпанія "Кінороб". У картині підняли теми булінгу на роботі, сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. 

 

Автор: Марина Джура