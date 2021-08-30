Композиции, которые написала группа KAZKA, продолжают друг друга. Если песня "Красива серцем" о силе внутри каждого из нас, то "Цілувати тебе" – об уязвимой и сильной любви к любимому человеку, близким и окружающему миру.

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"Когда мы начали работу над саундтреком к сериалу, у нас родилось сразу две композиции. До какого-то момента мы так и не могли выбрать тот единственный трек, поэтому решили оставить оба", – пояснила Александра Зарицкая в инстаграм-профиле.

Примечательно, что по звучанию главный саундтрек "Цілувати тебе" отличается от предыдущего репертуара группы. Однако KAZKA удалось сохранить свой стиль. Уже традиционно музыканты позаимствовали народные инструменты и мотивы для современного прочтения.

KAZKA – Цілувати тебе смотрите видео онлайн

Добавим, "Моя любимая Страшко" – адаптация всемирно известного колумбийского сериала Betty la fea, который транслировали в более 180 странах. За его создание взялась украинская кинокомпания "Кінороб". В картине подняли темы буллинга на работе, сексизма, объективации, общения в интернете и другие.