Cолістка гурту KAZKA показала, як відсвяткувала Новий рік з коханим: чуттєві фото

Цьогоріч багато зірок у новорічну ніч були не на сцені, як зазвичай, а вдома в сімейному колі. Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька відсвяткувала з бойфрендом і показала рідкісні романтичні фото.

У вересні Олександра Заріцька вперше показала бойфренда, якого довгий час ховала від зайвих очей. Ним виявився музикант і motion-дизайнер Павло Тараненко, що працює під ім'ям HAWX. Співачка вкрай рідко позує з ним для соцмереж, тож нові кадри у сторіс захопили її інстаграм-фоловерів.

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Олександра і Павло позували на тлі ялинки з двома собаками. На одному з фото лідерка KAZKA ніжно поцілувала коханого у щічку. Цікаво, що новий 2023 рік вона зустріла майже без макіяжу та у комфортному об'ємному одязі, а не в концертному сексі-костюмі.

"Віримо в чудеса", – підписала Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіс солістки KAZKA

Олександра Заріцька з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіс музиканта

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Судячи з інтер'єру та KAZKA-декору, Новий рік пара святкувала в будинку співачки під Гостомелем. У березні до нього вдерлися російські окупанти й розграбували. Вони вкрали сушку для рушників, колонку та потрощили сокирою авто.

"Мені не шкода речей, просто дуже неприємно, що ти вже ніколи не почуватимешся спокійно в цьому домі. Відчуття, що вдерлися у твою фортецю і принизили", – коментувала Заріцька у квітні.