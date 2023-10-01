У той період вона сиділа на різних дієтах. Майбутня артистка навіть голодувала по декілька днів. Втім, потім зривалася, плакала, ненавиділа себе і знову голодувала. На щастя, згодом дівчині вдалося вийти з цього стану.

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Олександра Заріцька страждала на РХП

Як розповіла співачка, вона "була кругленька з самого дитинства". Водночас займалася танцями, оскільки була дуже енергійна та любила їжу: "Все працювало в симбіозі: я залишалася повненькою енергійною дитиною. Фігура змінювалась постійно". За словами Олександри, їй пощастило з оточенням, яке ніколи "не піддавало сумніву її впевненість в собі", проте "ззовні було багато людей, які прагнули знищити цю бульбашку". Зокрема, коли майбутня співачка займалася танцями, то тренери та діти часто наголошували, що потрібно худнути.

"Хлопчики не хотіли ставати зі мною в пару й обирали дівчат, які танцювали набагато гірше, але були стрункими. І це стало моєю особистою крапкою в танцях, бо задоволення вони мені більше не приносили. Я замкнулася в собі та припинила займатися творчістю", – розповіла Заріцька.

Згодом у підлітковому віці в Олександри розвинулися розлади харчової поведінки, які вона "приховувала від батьків".

Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Пам'ятаю, тоді було дуже модно голодувати, і всі були підписані на паблік "40 кг". Там дівчата ділилися своїм досвідом, як сидять лише на воді, їдять виключно фрукти чи вдаються до інших жорстких способів схуднення. Багато підлітків були під впливом цих "трендів" і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Їм просто хотілося бути, як всі. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози – і так це все перетворилося на звичку,

– поділилася артистка.

Знаменитість або нічого не їла, або їла, поки не потемніє в очах. Вона додала: "Після того я себе просто ненавиділа, не виходила на вулицю тижнями, а потім знову починала голодування".

Зараз артистка не надає їжі настільки велике значення, вона для неї відійшла на другий план.

Як KAZKA потерпала від булінгу

За час своєї кар'єри виконавиця неодноразова стикалася з хейтом: "Мій дірект був переповнений повідомленнями на кшталт "ти занадто товста", "безголоса", "не формат для сцени". Тоді мені було дуже складно, я буквально була знищена всередині".

Олександра не розуміла, чому люди пишуть їй стільки образ і як її пісні можуть викликати стільки ненависті в оточуючих.

Аби вийти з цього стану, мені знадобилось понад 4 місяців. Я почала працювати з психологом, познайомилася з медитаціями, навчилась дивитися вглиб себе й абстрагуватися від негативу,

– раніше розповідала зірка.

Зараз Заріцька підкреслює, що декілька кілограмів не робить тебе іншою людиною — це все одно ти. За її словами, слід прийняти та полюбити себе, адже всі проблеми "в голові". KAZKA підсумувала: "Класно, що ми не однакові все своє життя, тому маємо любити будь-який свій стан".