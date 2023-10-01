В тот период она сидела на разных диетах. Будущая артистка даже голодала по нескольку дней. Впрочем, потом срывалась, плакала, ненавидела себя и снова голодала. К счастью, впоследствии девушке удалось выйти из этого состояния.

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Александра Зарицкая страдала от РХП

Как рассказала певица, она "была кругленькая с самого детства". В то же время занималась танцами, поскольку была очень энергичная и любила еду: "Все работало в симбиозе: я оставалась полным энергичным ребенком. Фигура менялась постоянно". По словам Александры, ей повезло с окружением, которое никогда "не подвергало сомнению ее уверенность в себе", однако "внешне было много людей, которые стремились уничтожить этот пузырь". В частности, когда будущая певица занималась танцами, то тренеры и дети часто отмечали, что нужно худеть.

"Мальчики не хотели становиться со мной в пару и выбирали девушек, которые танцевали гораздо хуже, но были стройными. И это стало моей личной точкой в танцах, потому что удовольствия они мне больше не доставляли. Я замкнулась в себе и перестала заниматься творчеством", – рассказала Зарицкая.

Впоследствии в подростковом возрасте у Александры развилось расстройство пищевого поведения, которое она "скрывала от родителей".

В свое время я пробовала все диеты, включая голодание. Помню, тогда было очень модно голодать и все были подписаны на паблик "40 кг". Там девушки делились своим опытом, как сидят только на воде, едят исключительно фрукты или прибегают к другим жестким способам похудения. Многие подростки были под влиянием этих "трендов" и не осознавали, что это убийство для организма. Им просто хотелось быть как все. Я начинала все эти диеты, не ела по несколько дней, а потом, по классике, были срывы, психи, слезы – и так это все превратилось в привычку,

– поделилась артистка.

Знаменитость либо ничего не ела, либо ела, пока не потемнеет в глазах. Она добавила: "После этого я себя просто ненавидела, не выходила на улицу неделями, а потом снова начинала голодовку".

Сейчас артистка не придает пище столь большое значение, она для нее отошла на второй план.

Как KAZKA страдала от буллинга

За время своей карьеры исполнительница неоднократно сталкивалась с хейтом: "Мой директ был переполнен сообщениями типа "ты слишком толстая", "безголосая", "не формат для сцены". Тогда мне было очень сложно, я буквально была уничтожена внутри".

Александра не понимала, почему люди пишут ей столько обиды, и как ее песни могут вызвать столько ненависти в окружающих.

Чтобы выйти из этого состояния, мне понадобилось более 4 месяцев. Я начала работать с психологом, познакомилась с медитациями, научилась смотреть вглубь себя и отвлекаться от негатива,

– раньше рассказывала звезда.

Сейчас Зарицкая подчеркивает, что несколько килограммов не делает тебя другим человеком – это все равно ты. По ее словам, следует принять и полюбить себя, ведь все проблемы "в голове". KAZKA подытожила: "Классно, что мы неодинаковые всю свою жизнь, поэтому должны любить любое свое состояние".