Кажу, щоб заспокоївся, – батько Дмитра Ступки прокоментував розлучення сина з Поліною Логуновою
Джерело:"Зірковий шлях"
Не так давно стало відомо про розлучення Дмитра Ступки з Поліною Логуновою. Зірковий батько Остап Ступка розповів, як втішає сина.
Український актор Остап Ступка розповів, як ставиться до розлучення сина. Він поділився, що ділиться певними порадами.
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Остап Ступка про розлучення сина
Зірковий батько розповів, що в пари є своя історія, однак він радить синові думати про щось інше й не зосереджуватись на розлученні.
Кажу, щоби заспокоївся, – не звертав уваги ні на які випади можливі. Ну, в них там своя історія. І теж щоби відволікався від цих справ. Бо він сумує за малою, за донькою Богданкою,
– поділився Остап Ступка.
Чоловік додав, що його більше бентежить те, як донька Ступки та Логунової зможе пережити розлучення: "Дорослі то розберуться між собою. Я думаю, що він хороший батько, він робить усе для того, щоби підтримувати стосунки з малечею, з дитячим світом Богдани".
Наразі Остап Ступка не бачиться з онукою. Він також додав, що підтримував сина в рішенні розлучитися.
"Так складаються обставини, що зараз мені це не вдається. Може, колись згодом ми це надолужимо. Я не спілкуюся зараз з іншою стороною, не коментую нічого", – підсумував актор.
Що відомо про розлучення Ступки та Логунової
- На початку квітня білоруська модель вперше зізналась, що вона й Дмитро – більше не пара й не сім'я. Вона додала, що їм вдалось зберегти дружні стосунки та хорошу атмосферу у відносинах.
- Дмитро Ступка розповів, що ініціаторкою розлучення була Поліна, яка начебто закохалась в іншого. Він важко переживав розрив, бо це було неочікувано.
- Згодом виявилось, що Поліна Логунова виходить заміж – їй освідчився американець. Вона вже готується до весілля з нареченим. Дівчина розповіла, що у нового коханого є бізнес – маркетингова компанія. Чоловіку 36 років, він має двох синів від попереднього шлюбу. За словами ексдружини Ступки, наречений зумів порозумітися з її донькою.