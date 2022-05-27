Кажу, щоб заспокоївся, – батько Дмитра Ступки прокоментував розлучення сина з Поліною Логуновою

Не так давно стало відомо про розлучення Дмитра Ступки з Поліною Логуновою. Зірковий батько Остап Ступка розповів, як втішає сина.

Український актор Остап Ступка розповів, як ставиться до розлучення сина. Він поділився, що ділиться певними порадами.

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Остап Ступка про розлучення сина

Зірковий батько розповів, що в пари є своя історія, однак він радить синові думати про щось інше й не зосереджуватись на розлученні.

Кажу, щоби заспокоївся, – не звертав уваги ні на які випади можливі. Ну, в них там своя історія. І теж щоби відволікався від цих справ. Бо він сумує за малою, за донькою Богданкою,

– поділився Остап Ступка.

Чоловік додав, що його більше бентежить те, як донька Ступки та Логунової зможе пережити розлучення: "Дорослі то розберуться між собою. Я думаю, що він хороший батько, він робить усе для того, щоби підтримувати стосунки з малечею, з дитячим світом Богдани".

Наразі Остап Ступка не бачиться з онукою. Він також додав, що підтримував сина в рішенні розлучитися.

"Так складаються обставини, що зараз мені це не вдається. Може, колись згодом ми це надолужимо. Я не спілкуюся зараз з іншою стороною, не коментую нічого", – підсумував актор.

Що відомо про розлучення Ступки та Логунової