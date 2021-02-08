Австралійська співачка Кайлі Міноуг почула про заголовки ЗМІ, що вона збирається вперше одружитись, втім, розвіяла усі здогадки. За її словами, вона кохає Пола Соломонса, але весілля вони наразі не планують.

Таким чином вона спростувала чутки про заручини з креативним директором британського журналу GQ.

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Кайлі Міноуг не одружується

Раніше про підготування до весілля повідомляла західним ЗМІ мачуха Пола. Але, схоже, та щось наплутала. Чутки також були підігріті нещодавнім відеороликом Кайлі в інстаграмі, де та нібито засвітила каблучку на безіменному пальці.

Нам всім подобається обговорювати любов, але чутки виходять з-під контролю. Пол — любов. Ми закохані, але не заручені,

– заявила співачка на твіттер-сторінці.

#Lovers ... we ALL love LOVE but rumours are getting out of hand! Paul is We are but not . You are all and we ️ you. — Kylie Minogue (@kylieminogue) February 6, 2021

Нагадаємо, що 52-річна Кайлі Міноуг вже близько трьох років перебуває у стосунках із 46-річним Полом Соломонсом. До цього жінка мала багато романів і навіть була зарусена, але жодного разу так і не одружилась.