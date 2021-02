Австралійська співачка Кайлі Міноуг виходить заміж за креативного директора британського журналу GQ Пола Соломонсі. Про це повідомила родичка чоловіка одному з британських видань.

Джерело: Daily Mail

Чутки про підготування до весілля повідомила мачуха бойфренда співачки – Глорія Соломонсі. За її словами, пара вже почала підготовку до весілля.

Варто побачити В мережі з'явилось відео, як Потап освідчився Каменських кілька років тому

Кайлі Міноуг одружується

Наразі відомо, коли і за яких обставин пара Кайлі і Пола вирішила одружитись, втім, жоден з них чутки у ЗМІ не коментує. Глорія – мачуха чоловіка – поділилась, що познайомилась із Кайлі і вона їй дуже подобається. Жінка в захваті, що вони заручені.

"Це дуже захоплююче. Але, вибачте, я більше нічого не можу вам сказати, бо мені сказали цього не робити. Я поважаю свого сина і занадто поважаю Кайлі, щоб сказати більше", – зазначила жінка. Вона сказала, що не знає, де і коли відбудеться весілля.

52-річна виконавиця Кайлі Міноуг вже близько трьох років зустрічається зі своїм коханим Полом Соломонсі. Всього за рік до роману жінка розійшлась із британським актором Джошуа Сассо, з яким зустрічалась 1 рік і планувала одружитись. Причиною розставання стала зрада колишнього нареченого. До цього у жінки було чимало романів з чоловіками, втім жоден з них не увінчався успіхом. У Кайлі Міноуг також немає дітей.