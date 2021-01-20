Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает будоражить воображение поклонников откровенными фотосессиями. На этот раз она поделилась фотографиями на фоне невероятного пейзажа в персиковом бикини.

Известная американская модель и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась новым эротическим кадром на личной инстаграм-странице. Она часто публикует откровенные фотографии, чем каждый раз заводит сеть и развивает свой блог.

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Обольстительная Кайли Дженнер поделилась фото, где она позирует на фоне белой стены. Звезда предстала в откровенном купальнике персикового цвета без бретелек на бюстгальтере. Бикини удачно подчеркнуло тонкую талию модели, что позволило продемонстрировать ее аппетитные формы.

Соблазнительный образ Кайли дополнила массивными браслетами с камнями на руке и тонкой цепочкой, спадающей ниже пояса и добавляющей кадрам пикантности. Яркий маникюр лаймового цвета был замечательным дополнением к look.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер

Очень длинные волосы Дженнер распустила и уложила нежными волнами. На лице она сделала фирменный макияж. Знаменитость накрасила веки нюдовимы тенями, а пухлые губы подчеркнула пудровой помадой.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер

Также Кайли поделилась другими фото и видео в том же наряде, но на другом фоне. Звезда позировала у роскошного бассейна на фоне невероятного пейзажа и захода солнца.

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