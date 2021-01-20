На фоне заката: Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике – горячие фото
Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает будоражить воображение поклонников откровенными фотосессиями. На этот раз она поделилась фотографиями на фоне невероятного пейзажа в персиковом бикини.
Известная американская модель и звезда реалити Кайли Дженнер поделилась новым эротическим кадром на личной инстаграм-странице. Она часто публикует откровенные фотографии, чем каждый раз заводит сеть и развивает свой блог.
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Обольстительная Кайли Дженнер поделилась фото, где она позирует на фоне белой стены. Звезда предстала в откровенном купальнике персикового цвета без бретелек на бюстгальтере. Бикини удачно подчеркнуло тонкую талию модели, что позволило продемонстрировать ее аппетитные формы.
Соблазнительный образ Кайли дополнила массивными браслетами с камнями на руке и тонкой цепочкой, спадающей ниже пояса и добавляющей кадрам пикантности. Яркий маникюр лаймового цвета был замечательным дополнением к look.
Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер
Очень длинные волосы Дженнер распустила и уложила нежными волнами. На лице она сделала фирменный макияж. Знаменитость накрасила веки нюдовимы тенями, а пухлые губы подчеркнула пудровой помадой.
Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер
Также Кайли поделилась другими фото и видео в том же наряде, но на другом фоне. Звезда позировала у роскошного бассейна на фоне невероятного пейзажа и захода солнца.
Для просмотра фото и видео листайте вправо:
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