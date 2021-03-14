Светская львица Кайли Дженнер устроила новую откровенную съемку для собственного бренда Kylie Skin. Перед камерой звезда появилась в белье нежно-розового цвета, засветив аппетитные бедра и большую грудь.

Представительница телесемейства Кардашян довольно часто рекламирует новую продукцию своего производства на себе, ведь знает, что ее тело – лучший промоутер. На этот раз Кайли Дженнер попыталась привлечь внимание к брендовому маслу для загара, однако товар затенили ее сексуальные формы.

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Фото Кайли Дженнер в белье

В ванильной фотостудии с латексными шторами блогерша предстала в оригинальном белье нежно-розового цвета. На ней был бюстгальтер и трусики с завязками из сетчатой ткани. Смелый верх аппетитно акцентировал на пышной груди, обнажив зону декольте, а трусики позволили засветить в кадре подтянутый живот.

Белье знаменитость дополнила пудровыми босоножками на шпильках, распустила волосы и не стала наносить дерзкий макияж, едва подчеркнув черты лица косметикой. Кайли Дженнер позировала на полу лежа, обольстительно сложив стройные ножки и откинув голову назад. Она подобрала позу, которая позволила с наилучшего ракурса похвастаться сексуальным формами. Сообщение взорвало сеть, набрав более 5 миллионов лайков.



Кайли Дженнер в белье / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер в белье / Фото Instagram / @kyliejenner