Менше ніж за добу останній допис Кайлі Дженнер підірвав мережу та набрав понад п'ять мільйонів лайків! Що не дивно, на ньому знаменитість постала не в брендовому аутфіті, а майже роздягненою.

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Приймаючи душ після купання в басейні, блогерка зробила інтимне фото. Перед камерою вона позувала в крихітному чорному бікіні на зав'язках – чи не найвідвертішому купальнику зі своєї колекції. Бюстгальтер ледь прикривав великі апетитні груди Кайлі Дженнер.

Еротики кадру додало те, що модель фотографувалася під душем. Краплі води сексуально стікали по її тілу, акцентуючи на розкішних формах. Безумовно, навіть цей гарячий образ представниці сімейства Кардашян не обійшовся без дорогих аксесуарів. Аби привернути увагу до нового манікюру, зірка одягла масивні золоті каблучки.

Мокра Кайлі Дженнер в бікіні / Фото з інстаграму зірки