Меньше чем за сутки последний пост Кайли Дженнер подорвал сеть и набрал более пяти миллионов лайков! Что неудивительно, на нем знаменитость появилась не в брендовом аутфите, а почти раздетой.

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Принимая душ после купания в бассейне, блогерша сделала интимное фото. Перед камерой она позировала в крошечном черном бикини на завязках – едва ли не самом откровенном купальнике из своей коллекции. Бюстгальтер едва прикрывал большую аппетитную грудь Кайли Дженнер.

Эротики кадру придало то, что модель фотографировалась под душем. Капли воды сексуально стекали по ее телу, акцентируя на роскошных формах. Безусловно, даже этот горячий образ представительницы семейства Кардашян не обошелся без дорогих аксессуаров. Чтобы привлечь внимание к новому маникюру, звезда надела массивные золотые кольца.

Мокрая Кайли Дженнер в бикини / Фото с инстаграма звезды