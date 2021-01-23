Американська зірка Кайлі Дженнер вкотре похизувалася пишними формами свого розкішного тіла. Вона еротично поплавала у басейні, випнувши величезні груди у купальнику.

Сексапільна знаменитість продовжує позувати перед камерою у мінімальній кількості одягу. Днями на особистій сторінці в інстаграмі Кайлі поширила декілька яскравих кадрів з райського відпочинку.

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Світська левиця є однією з найсексуальніших жінок у світовому шоу-бізнесі. Кайлі Дженнер є представницею відомого телесімейства Кардашян-Дженнер, бізнесвумен, а також вона виховує доньку. Знаменитість обожнює фотографуватися у різноманітних образах. Зокрема, улюблениця мільйонів активно оприлюднює провокативні знімки.

На одних з останніх фото, які з'явилися у профілі Кайлі, вона позувала у розкішному басейні на тлі безмежного океану. Дженнер одягнула відвертий купальник, який ледь прикрив її соковиті форми. Чорний бюстгальтер оголив груди, прикривши лише їхні інтимні зони. Увагу також привернуло доповнення купальника у вигляді коралів.

Розкішне довге волосся зірка розпустила, на обличчі був бездоганний макіяж. Серед аксесуарів відвертий образ Кайлі доповнювали браслети та сережки, також увагу привертає яскравий манікюр.

Дженнер звабливо позувала, хизуючись величезними грудьми.



Кайлі Дженнер в басейні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер



Кайлі Дженнер в басейні / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер