Американская звезда Кайли Дженнер в который раз похвасталась пышными формами своего роскошного тела. Она эротично поплавала в бассейне, выставив огромную грудь в купальнике.

Сексапильная знаменитость продолжает позировать перед камерой в минимальном количестве одежды. На днях на личной странице в инстаграм Кайли распространила несколько ярких кадров с райского отдыха.

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Светская львица является одной из самых сексуальных женщин в мировом шоу-бизнесе. Кайли Дженнер является представительницей известного телесемейства Кардашьян-Дженнер, бизнесвумен, а также она воспитывает дочь. Знаменитость обожает фотографироваться в разнообразных образах. В частности, любимица миллионов активно обнародует провокационные снимки.

На одних из последних фото, которые появились в профиле Кайли, она позировала в роскошном бассейне на фоне безбрежного океана. Дженнер надела откровенный купальник, который едва прикрыл ее сочные формы. Черный бюстгальтер обнажил грудь, прикрыв лишь интимные зоны. Внимание также привлекло дополнение купальника в виде кораллов.

Роскошные длинные волосы звезда распустила, на лице был безупречный макияж. Среди аксессуаров откровенный образ Кайли дополняли браслеты и серьги, также внимание привлекает яркий маникюр.

Дженнер обольстительно позировала, щеголяя огромной грудью.



Кайли Дженнер в бассейне / Фото из инстаграма Кайли Дженнер



Кайли Дженнер в бассейне / Фото из инстаграма Кайли Дженнер