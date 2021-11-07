Кайлі Дженнер відреагувала на жахливу трагедію на концерті бойфренда

На концерті Тревіса Скотта сталась жахлива тиснява, в якій загинуло 8 людей, а сотні отримали поранення. На трагедію відреагувала вагітна кохана репера Кайлі Дженнер. У своєму блозі зірка зізналась, що "зламана і спустошена".

24-річна Кайлі Дженнер не оминула увагою суспільний резонанс, який викликало відкриття фестивалю Astroworld Festival у Техасі. Вона зізналась, що разом з бойфрендом Тревісом Скоттом глибоко переживає кожну втрату. Смертей, нагадаємо, було вісім, а серед загиблих є неповнолітні.

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Ми з Тревісом зламані та спустошені. Мої думки й молитви зі всіма, хто пішов з життя, був поранений або якимось чином постраждав від вчорашніх подій,

– заявила Кайлі Дженнер.

Світська левиця поспішила виправдати коханого за те, що він продовжував виступ, коли у фан-зоні помирали люди. Кайлі запевнила, що ані вона, ані Тревіс Скотт не знали про жоден смертельний випадок, аж поки про них не повідомили ЗМІ.

"Я хочу пояснити, що ми не знали про жоден смертельний випадок, поки не з'явилися новини після шоу. У жодному світі не було б продовження знімань чи виступів", – додала Кайлі Дженнер.

Реакція Кайлі Дженнер на трагедію на концерті Тревіса Скотта / Фото з інстаграм-сторіс

Смертельний концерт Тревіса Скотта у Х'юстоні:

На відкриття фестивалю Astroworld Festival, який з 2018 року організовує бойфренд Кайлі Дженнер, прийшло 50 тисяч меломанів.

Коли виступав хедлайнер Тревіс Скотт, публіка проштовхувалася ближче до сцени. Через це утворилась страшенна тиснява, у якій люди непритомніли й падали на землю.

Репер кілька разів зупиняв шоу, кличучи на допомогу фанам своїх охоронців. Машини швидкої допомоги пробирались крізь натовп, рятуючи постраждалих.

17 фанів Тревіса Скотта були доставлені в лікарні, а 8 з них загинули. Їм було від 16 до 27 років.

Кайлі Дженнер теж була на відкритті фестивалю Astroworld Festival. Разом з 3-річною донькою Стормі, сестрою Кендалл і рідними Тревіса Скотта вона перебувала у VIP-зоні, яка підносилась над натовпом.